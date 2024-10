Itt az első gameplay felvétel a Atomfallról

A Rebellion Developments kiadott egy ötperces előzetest az Atomfall kapcsán, amely egy túlélésre koncentráció akciójátéknak készül, mégpedig az 1957-es Windscale katasztrófa által ihletett fiktív világban.

A játék, méghozzá hatalmas vidékekkel, sőt még egy angol falucskával is a középpontban, ahol ebben a különleges világban rengeteg kaland vár ránk korhű megoldások társaságában.Hangulatból egyáltalán nem szenved hiányt a játék, ezt már az első gameplay videó is jól bemutatja, de a legjobb, hogy már nem is kell sokáig várni a megjelenésre, hiszen az Atomfall 2025 márciusában érkezhet PC-re, PS5-re, PS4-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re, sőt a Game Pass kínálatába is azonnal bekerül.