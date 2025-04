Itt az első Five Nights at Freddy's 2 teaser trailer

Kezdenek felgyorsulni az események a Five Nights at Freddy's 2 mozifilm körül, lévén a blumhouse Productions és a Universal kiadta az alkotás első hivatalos előzetesét, ami egy rövidke teaser trailer lett.

Ebből kifolyólag túl sokat még nem mutat a filmből, azonban arra már mérget vehetünk, hogy történetileg maximálisan az első epizód cselekménye folytatódhat, a főszerepben Jeremy Fitzgerald éjszakai őr sztorijával, aki a Freddy Fazbear's pizzériában dolgozik, ahol az intézmény kabalái életre kelnek és nem akarnak mást, csak "játszani".A teaser alapján, miközben azt is kőbe véste a látnivaló, hogy a Five Nights at Freddy's 2 december 5-én érkezhet meg a mozikba.