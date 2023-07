Itt az első EA Sports FC 24 trailer

Az Electronic Arts bemutatta az első hivatalos kedvcsinálót a FIFA-sorozat után a virtuális futball játékok legújabb szintjét kínáló EA Sports FC 24 -ről, aminek jóvoltából egy kicsit közelebb kerültünk a végeredményhez.

A mozgóképből ugyanis kiderül, hogy a játékban a férfiak és a nők egyaránt helyet kaptak, sőt nemcsak a legnagyobb sztárok, hanem a kevésbé ismert focisták is. Noha a játékmenetből ez a kedvcsináló még semmit sem mutat meg, ellenben a készítők elmondása szerint még ezen a héten pótolják elmaradásukat, ésAddig azonban be kell kérnünk az alábbi mozgóképpel, ami egyáltalán nem sikerült rosszul, és arra mindenképpen nagyszerű, hogy eloszlassa egy kicsit a rajongók kételyeit azzal kapcsolatban, hogy a FIFA után is van élet.

Nézd nagyban ezt a videót!