A Bandai Namco és a CyberConnect2 bemutatták a Dragon Ball Z: Kakarot következő letölthető tartalmának első kedvcsinálóját, aminek jóvoltából lehetőségünk nyílik egy kicsit közelebbről is megismerni az extrákat.

A Dragon Ball DAIMA animére épülő DLC csomagot két részre szaggatva kapják majd meg a rajongók, és hogy mégis mire várhatunk az első epizódtól, azt egészen ügyesen prezentálja nekünk az alábbi kedvcsináló, amely több fontos kérdésünkre is válaszol.A kicsit se rövid című Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Adventure Through the Demon Realm - Part 1 július és szeptember között érkezik majd meg a rajongókhoz, míg a második epizód megjelenésére 2026 január és március között számíthatunk.

