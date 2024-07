Itt a Ubisoft lövöldéjének, az XDefiant-nak az első szezonja

A vártnál hosszabb fejlesztési időszakot követően májusban hatalmas sikerrel jelent meg a Ubisoft online aréna lövöldéje, az XDefiant , a ma induló első évad pedig új frakcióval, 3 további pályával, játékmódokkal és fegyverrel jön.

A frissítésaz XDefiant ba, méghozzá a GSK a Rainbow Six Siegeből. Ők rengeteg ismerős kütyüt hoznak magukkal, de az 1. évad végre kiegészül a Capture the Flag móddal, új fegyverekkel és a Clubhouse-zal, amely az első a szezonban érkező 3 pálya közül.Számos változásra is számíthatunk a játékélményben: csökkentették a Battle Pass egyes szintjeinek eléréséhez szükséges XP mennyiségét és a meccsek XP-bónuszai is megváltoztak. A killfeed mostantól jelzi a fejlövéseket, és az XP-boosterek csak a meccsek alatt aktiválódnak, így nem járnak le a menükben.

Nézd nagyban ezt a videót!