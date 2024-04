Itt a Stellar Blade első fejlesztői naplója

A csúsztatás miatt sokan talán meg is feledkeztek róla, hogy a Sony és a Shift Up fejlesztőinek kooperációjában hamarosan megjelenik egy nagyszerű PS5-exkluzív, amit most egy fejlesztői naplóval támasztanak fel a készítők.

Ennek igencsak itt volt már az ideje, hiszen a Stellar Blade megjelenését április 26-án várjuk kizárólag PS5-re,, amiről a csapat több ismert tagja is megszólal néhány gondolat erejéig.A látványos felvételek mellett így hallhatjuk beszélni Kim Hyung Tae művészeti igazgatót, írót és vezérigazgatót, Hying Min Lee rendszertervezőt, Jiyeon Lee pályatervezőt, Chang Min lee koncepciótervezőt és mégJang Hee-Cheolt is, aki a szörnyek megálmodásáért volt a felelős.

Nézd nagyban ezt a videót!