Itt a Shin Megami Tensei V: Vengeance második előzetese

Az Atlus elhozta közénk a Shin Megami Tensei V: Vengeance című beteg taktikai akció-szerepjáték második hivatalos előzetesét, aminek köszönhetően lehetőségünk nyílik megtekinteni egy kicsit a komplett végeredményt.

A felvételen, méghozzá az új démonokkal, kazamatákkal, valamint Nahobino, a főszereplő legújabb formájával a középpontban, de sok más egyéb érdekesség is belefért a több mint 3 perces kedvcsinálóba. Shin Megami Tensei V: Vengeance várhatóan június 14-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is, az alábbi videóból pedig az is kiderül még, hogy milyen sok extra vár ránk, ha előrendeljük a játékot.

Nézd nagyban ezt a videót!