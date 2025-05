Tegnap este egy külön State of Play esemény részeként a Gearbox és a 2K Games egy közel 20 perces bemutatót tartott a Borderlands 4 -hez kapcsolódóan, amelynek a fénypontja határozottan a legfrissebb gameplay trailer volt.

A kérdéses kedvcsináló ugyanis nem elég, hogy korábban soha nem látott pillanatokat prezentál nekünk a játékbül, de mindemellett, így Vex és Rafa mutatkoznak be most előttünk alaposabban.Mint ismert, a Borderlands 4 várhatóan már szeptember 12-én megjelenik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/s-re is, az alábbiakban pedig nemcsak a gameplay trailert hoztuk el nektek, hanem a teljes State of Play előadást megmutatjuk nektek.

