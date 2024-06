Itt a Call of Duty: Black Ops 6 bemutatkozó trailere

A várakozásoknak megfelelően a tegnap esti Xbox Games Showcase részeként formálisan is lehullott a lepel a Call of Duty: Black Ops 6 -ról, amihez megkaptuk a bemutatkozó trailert és a végleges megjelenési dátumot is.

Mint a videóból kiderült, a játék, gyakorlatilag a Black Ops Cold War eseményei után játszódik majd, és a készítők szerint a megszokott filmszerű jelenetek mellett fontos szerepet kap majd benne a lopakodás, de a többjátékos móka is ígéretesnek tűnik.A hírek szerint lesz 16 vadonatúj térkép, visszatér a Zombies mód, de várható még rengeteg másik szabályrendszer is, így nagy meglepetéseket nem, mint inkább egy újabb nagyszerű Call of Duty-t várhatunk a Black Ops 6-tól, ami október 25-én jön PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!