Ismét megtekinthető mozgásban a Doom: The Dark Ages

Bár az idei esztendőben várjuk a Doom: The Dark Ages megjelenését, azonban a Bethesda és az id Software nem viszi túlzásba a játék prezentálását, így minden apróságnak örülünk, ami csak előkerül a legendás FPS folytatásáról.

Most például az Nvidia jóvoltából sikerült hozzáférnünk néhány pillanatnyi, valóban csak néhány másodpercnyi felvételhez, lévén a cég egy videó részeként ismét prezentálta a DLSS4-re és az AI erejére épülő RTX technológiáját, amihez sok más játék mellett a Doom: The Dark Ages -t is megmutatták egy rövid ideig.Nagy dolgokra ne számítsunk a videóban,, de azt már így is nyugtázhatjuk, hogy a Doom: The Dark Ages a grafika tekintetében nem lesz kispályás versenyző. Megjelenik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is.

