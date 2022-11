Friss kedvcsinálót kapott az ukrán Best Way stúdió műhelyében készülődő Men of War 2 , melynek munkálatai az orosz invázió miatt ugyan megszakadtak egy kis időre, de a stúdió most visszatért egy friss előzetessel.

Ez egyfajta életjel is a rajongóknak, hogy a sokak által kedvelt második világháborús stratégia még mindig készülődik, és bár a jelek szerint messze elmarad az aktuális Company of Heroes-tól, azért panaszra biztosan nem lesz majd okuk a rajongóknak.Különösen azért nem, mert a Men of War 2 játékmenete rendkívül ígéretesnek tűnik, és mivel mindig ebben rejlett a sorozat erőssége, ezért most sem aggódunk a végeredmény miatt.

