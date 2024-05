Ismét megmutatta magát a Black Myth: Wukong

A Game Science csapata hosszú csend után egy friss előzetest adott ki a Black Myth: Wukong címre keresztelt akció-szerepjátékhoz, aminek az apropója egy Kínában megrendezett videojátékos esemény, a WeGame Tonight 2024 volt.

Merthogy a Black Myth: Wukong mögött egy kínai fejlesztőcsapat áll, akik meg szeretnék mutatni a világnak, hogy ők is képesek kimagasló minőséget produkálni, de ami még ennél is fontosabb, hogy a kérdéses akció-szerepjáték hátterében a kínai irodalom négy nagy klasszikus regényének egyike,, ami elég beteg koncepciót adott a végeredménynek.Erről magatok is megbizonyosodhattok az alábbi kedvcsináló alapján, ha pedig megtetszett, akkor még egy nagyszerű hír, hogy a Black Myth: Wukong augusztus 20-án már meg is jelenik, méghozzá PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

