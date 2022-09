Meglepő dolog történt a Wolfenstein: Enemy Territory háza táján, amikor ugyanis gyakorlatilag már mindenki elengedte a legendás lövöldét, a Bethesda váratlanul gondolt egy merészet és megteremtette a feltámasztáshoz szükséges hátteret.

Ennek megfelelően, aminek jóvoltából most lehetőségünk van ismét játszani a Return to Castle Wolfenstein 2003-ban megjelent mellékszálát, így nincs szükség többé privát szerverekre vadászni.A Wolfenstein: Enemy Territory így azon túl, hogy teljesen ingyen letölthető a Steam kínálatából , most ismét úgy használható, mint annak idején, így akinek elege volt korábban az önbíráskodó szerverekből, most újfent a régi szabályok szerint játszhat.