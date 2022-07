Ismét eltolták a The Lord of the Rings: Gollum megjelenését

Kifejezetten nehéz élete van a The Lord of the Rings: Gollum című videojátéknak, lévén a Nacon és a Daedalic Entertainment most újfent arról jelentett: ismét csúsztatják a sokak által várt játék érkezését.

An important message. pic.twitter.com/s2UvhPfILF ? The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) July 25, 2022

Ami a történetet különösen aggasztóvá teszi, hogy ezúttal nincs új megjelenési dátum, illetve nincs konkrét időpont a projekthez kapcsolódóan, a csapat a kapcsolódó közleményben csak annyit volt hajlandó közölni a rajongókkal, hogy több időre van szükségük a munkálatok befejezéséhez, ígyA The Lord of the Rings: Gollum-ról így jelenleg annyit tudni, hogy várhatóan még az idén megjelenik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is, de azt még senki sem tudja, pontosabban mikor.