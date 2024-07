Ismét egymásnak ment a Microsoft és a Kereskedelmi Bizottság

Az Activision-Blizzard 69 milliárd dolláros felvásárlása elleni fellebbezés részeként a hét elején benyújtott bírósági beadványában a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) rámutatott a Microsoft új Game Pass árazására.

Az új Game Pass szintjei között szerepel az Ultimate árának emelése és egy új Standard szint, amely azonban nem tartalmazza az első napi kiadásokat. Az FTC szerint az" jelentik, amelyet a felvásárlás elleni harcukkal próbáltak megakadályozni.Válaszul a Microsoft közölte, a Standard csomag egyáltalán nem degradáló, hiszen a Game Pass for Console ajánlatot váltja fel, amely nem tartalmazott online többjátékos módot. Úgy vélik, miután eloszlatták a félelmeket , hogy a Call of Duty-t kizárólag az Xbox-ra hozzák, a bizottság most az előfizetéses piacon próbál fogást találni rajtuk.Hozzátették, az FTC a tárgyaláson alig említette az előfizetést, de az előfizetési szolgáltatásokban sem tartják vissza a CoD-ot és nincs bizonyíték a verseny károsodására. Kiemelték, a Sony előfizetéses szolgáltatása továbbra is virágzik, még akkor is, ha a Microsofttal ellentétben ők kevés új játékot tesznek bele.