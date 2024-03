Ismét átélhetjük gyerekkorunk kedvenc halacskájának történeteit

Megjelent a napokban a Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds Nintendo Switch verziója, amelyben Freddinek és barátjának Luthernek egy új kalandban lesz részük, ahol Grouper nagymama eltűnt magjait kell megtalálnunk.

A Humongous Entertainment fejlesztői 1992 óta tanítási céllal, point 'n' click kalandjátékokat készítettek, amelyek elég hamar bevették magukat a gyerekek és a felnőttek szívébe is. A készítők többek között olyan, méltán híres szériákat alkottak mint a Freddi Fish epizódjai, de nem szabad megfeledkezni a Pajama Sam, a Spy Fox és a Putt-Putt videojátékról sem.Rengeteg díjat zsebelt be a cég, hiszen nagy sikernek örvendett minden játékuk. Pár éve úgy döntöttek, hogy az eredetileg PC-re megjelent játékokat újra kiadják Playstation 4-re és Nintendo Switch-re is. A Freddi Fish szériában a történetek Freddi, a halacska köré fonódnak, aki. A múltból újra visszaköszönő alkotás megjelenéséhez egy videós előzetes is kiadásra került, amely alább tekinthető meg.

