Ismert sorozatok visszatérését vezette fel 2023-ra a Konami

Rövidke, de annál izgalmasabb újévi köszöntéssel indította az esztendőt a Konami, akik némi ködösítéssel ugyan, de felvezették, hogy mire számíthatnak tőlük a rajongók, ha figyelemmel követik munkájukat 2023-ban.

Mint kiderült, a Konami az idei esztendőben, és miután beléptünk a Nyúl évébe - ez odakint fontos dolog -, ezért nemcsak az ismert szériák erősítése, hanem az új fejlesztések is fontos szerepet kapnak majd azért, hogy a kiadó egy újabb szintre léphessen.A Konami a rövid üzenetben kiemelte, hogy a háttérben csendesen haladnak több olyan új projekttel is, melyek még nem estek át a hivatalos bejelentésen, melyek kapcsán még egy kis türelemre intették a rajongókat. Akárhogyan is, izgalmas év előtt áll a Konami!