Ismerős helyeket fedezhetünk fel a Destiny 2: The Final Shapeben

Destiny 2 közelgő DLC-jének, a The Final Shapenek az új trailere egy kicsit több információt oszt meg a titokzatos Pale Heart helyszínről, amelyet felfedezhetünk majd, amikor június 4-én megjelenik.

A környezet ismerős lehet, akkor már láthattuk, amikor a The Final Shape felfedő trailerében bemutatták. A Bungie a Pale Heartot egy változó tájként írta le, amely reagál a benne lévő lények jelenlétére, és az alapján, - amit eddig az előzetesekből láttunk, - az elmúlt évtizedbenjeleníti meg.Bár ezek kissé homályos változatai a múltnak, ennek ellenére ismerős helyeket fogunk felkeresni, amikor a Pale Hearton átkelünk, köztük az eredeti Towert, amelyet a veterán játékosok már az első Destinyben is otthonuknak hívtak. Érdekes lesz látni azt is, mi van lényegében a Traveler belsejében, amit már az első játék megjelenése óta találgatunk.