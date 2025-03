Iparági elemzők szerint idén landol PS5-ön a Starfield

Starfield még idén megjelenik PS5-re a második kiegészítővel együtt, legalábbis a The Verge munkatársa, Tom Warren szerint a portnak "készen kell lennie", a hangsúly a "kell"-en van, szóval ezt még érdemes fenntartásokkal kezelni.

Tom Warren a The Xbox Two Podcastban arról beszélt, eredetileg a Shattered Space DLC-vel akarták megcsinálni, de nem tudja, mi történt. De az szerinte biztos, hogy már egy ideje dolgoznak rajta, szóval készen kell lennie.Warren a Windows Central vezető szerkesztőjével, Jez Cordennel és Rand Al Thor 19 YouTuberrel együtt azt feltételezi, hogy a PS5 port egybeesik a második kiegészítővel, amelyEhhez hozzávehetjük azt, hogy március közepén a Bethesda Starfield mod weboldalán a szokásos PC-s és Xbox-os matricák mellett egy PlayStation logó is megjelent, ezt azóta egyébként már levették.