A minap megtartott Behind The Sims Summit esemény részeként a Maxis csapata hivatalosan is megnyitotta a kaput az ingyenes The Sims 4 irányába, vagyis aki szeretné, az mostantól szabadon a gyűjteményébe illesztheti a legendás életszimulátort.

Bár mindez nagyon jófej dolog volt a készítők részéről, azért ne feledjük el, hogy csak az alapjáték lett ingyenes,, tehát valahol ez egyfajta üzleti lépés is volt az EA részéről.Akárhogyan is, a The Sims 4 már ingyen letölthető PC-re - a Steamről és az Originről -, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, tehát itt a remek alkalom, ha kipróbálnád egy kicsit.