Ingyenesen tölthető le a Duelyst forráskódja

Ritka, amikor egy fejlesztő úgy dönt, hogy ingyenesen kiadja a játék forráskódját és eszközeit, lehetővé téve a közösség és az indie fejlesztők számára, hogy tetszésük szerint használhassák azokat, nincs szükség jóváhagyásra vagy engedélyre.

Ennek ellenére a Counterplay Games most a Githubon adta ki a Duelyst anyagait,, azáltal, hogy szabad hozzáférést biztosítanak számukra, hogy saját projektjüket, játékukat megépíthessék és akár pénzzé is tegyék. 2020 elején jelentették be, hogy leállítják a kártyagyűjtögetős szerepjáték szervereit, most, három évvel később pedig közölték, hogy kiadják a forráskódot.A Counterplay Games közleménye szerint a mai napig szeretettel gondolnak vissza arra, amit az ő kis játékuk elért, és a Redditen és a Discordon nosztalgiáznak a közösségükkel, az emberek pedig még mindig beszélnek a Duelystről. Azt írták, az ipar változásai legsúlyosabban az indie fejleszőket sújthatja legjobban, ezért úgy gondolják, a feltörekvő fejlesztők támogatásának egyik módja a régebbi játékok forráskódjának kiadása.Úgy vélik, ez tökéletes ajándék azoknak, akik saját fordulóalapú stratégiákat szeretnének létrehozni, saját játékukat pixel arttal díszíteni, vagy akár csak újraéleszteni a Duelystet. Izgatottan várják, milyen új életet kap a Duelysttel kapcsolatos munkájuk a rajongók kezeiben.