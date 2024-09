Ingyenes verziót kap a Gran Turismo 7

Meglepő, ámde logikus lépésre szánta el magát a PlayStation a Gran Turismo 7 népszerűsítésével kapcsolatban, lévén bejelentették, hogy PS4-re és PS5-re is kiadnak belőle egy ingyenes változatot még az idei évben.

A My First GT címre keresztelt alkotást ugyanis a Polyphony Digital gyártja, ami egyszerre szolgálja a játék népszerűsítését, illetve a PlayStation 30. évfordulójának megünneplését, célja pedig, hogySajnos a My First GT kapcsán a funkciókról és a tartalomról még semmiféle információt sem közöltek, csak annyi biztos, hogy az idei ünnepi szezonban már szeretnék megjelentetni ezt a próbaverziót, ami sokak számára nyithat kaput a Gran Turismo 7 -hez.