Ingyenes tartalmakkal és változásokkal készül a Payday 3

Payday 3 csapata, a Starbreeze a nehéz indulás után beszámolt arról, hogy a frissítésekkel kapcsolatos hírek miért maradtak alább több mint egy hónapja és mivel foglalkoznak jelenleg, hogy a kooperatív rablójáték folytatása visszarázódjon.

A Starbreeze vezető producere, Andreas Hall-Penninger beszélt arról, hogy miért maradtak el a játék frissítései mostanában. Eszerint, röviden, egy kritikus hibát találtak, aminek jelentős kockázata volt arra nézve, hogy bármelyik frissítésük hatással lehet a játékosok mentéseire és a fejlődésre.Azóta megtették a szükséges lépéseket, hogy a javítások ne okozzanak problémát és több infót is megosztottak a Payday 3 első tartalmi frissítéséről is. A Payday 2-ből két rablás is érkezik a folytatásba: Cook Off és Murky Station, valamint Locke és az új Transporter Skill Line, amellyel két táskát cipelhetünk egyszerre.Változik a kihívások rendszere is, mindig a következő hírhedtségi szintünk felé haladhatunk, még akkor is, ha nem játszunk aktívan kihívásokat. Megjelenési dátum még nincs a fentiekhez, deés változás.

Nézd nagyban ezt a videót!