Ingyenes lett Steamen a Demon Of The Dark, amit egy 14 éves indie fejlesztő készített

A Demon Of The Dark mögött álló szóló fejlesztő, aki 14 évesen készítette a játékot, úgy döntött, hogy ingyenessé teszi a kórházas horrort - ez azután következett be, hogy néhányan panaszkodtak a játékidő rövidségére.

A Demon Of The Dark egy 3D-s cím és egy rendőrségi nyomozót alakítunk, aki egy sor rejtélyes eltűnés után nyomoz és minden jel egy elhagyatott kórházba vezet. Miközben az igazságot keressük, rá kell jönnünk, hogy nem vagyunk egyedül az épületben.A játékmenetet néhány rejtvénnyel dobta fel, de mivel még így is, ami által szélesebb kör ki tudja próbálni és hasznos visszajelzéseket kap. A Steamen tehát már lehet is indítani, aki pedig korábban fizetett érte, az ingyenesen hozzájuthat a fejlesztő következő projektjéhez.

