Ingyenes frissítés hozta el a Street Fighter 6 crossovert az Exoprimalba

A Capcom a mai napon egy halom új Exoprimal tartalmat hozott el, ez az ingyenes frissítés tartalmaz egy új PvE Final Mission típust, egy további pályát, a Street Fighter 6 crossovert, új felszerelést és egy átfogó Battle Records funkciót.

Az Exofighterek mostantóla szigeten, ez három készletet jelent: Deadeye (Ryu), Zephyr (Guile) és Vigilant (Chun-Li), mindegyik öt különböző elemet tartalmaz. Ezek közül a Ryu szettet ingyenesen szerezhetjük meg a játékban a Dino Survival meccsekkel.Az Ocean Platform egy új arénát vezet be és jött egy új PvE küldetés is Escape címmel. A második címfrissítés új felszereléseket is hoz, az Edge Strike Riggel közelharci távolságba teleportálhatunk, a Drone Rig pedig egy robbanást szabadít el.Bemutatkozik a közösség által nagyon kért Battle Records, ezzel az új kiegészítéssel megtekinhetjük a játékon belüli statisztikák széles skáláját. Az Exoprimal Title Update 3 2024 januárjában érkezik béta változatú Exosuitokkal, egy új Neo Triceratops főellenséggel és egy Monster Hunter crossoverrel.

