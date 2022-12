Ingyenes DLC-vel fog hamarosan kibővülni az Elden Ring

Hamarosan megnyílnak végre az Elden Ring titokzatos kolosszeumainak a kapui, holnap ugyanis érkezik a FromSoftware soulsike játékának az ingyenes kiegészítője, ami a multiplayer arénaharcokra és a PvP küzdelmekre fog majd elsősorban koncentrálni.

Korábban is voltak arról pletykák, hogy extra tartalmakkal fog bővülni az Elden Ring , a FromSoftware csapata szerencsére nem várakoztatja tovább a rajongókat,a régóta várt multiplayer arénákkal. Kapásból három helyszín, Limgrave, Leyndell és Caelid arénái várják majd a mindenre elszánt harcosokat, akik változatos játékmódokban mérhetik majd össze a tudásukat.1v1-es párbajokban csaphatunk majd össze egymással, emellett két barátunkkal közösen is megmérkőzhetünk másokkal, a free-for-all felállásban pedig mindenki mindenkit gyepálhat majd. Jó hír a frissítéssel kapcsolatban, hogy nem is kell már sokat várnunk rá, holnap debütál a DLC. Hab a tortán, hogy teljesen ingyenes lesz a bővítés, az Elden Ring Colosseum Update holnap érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X|S konzolokra.

Nézd nagyban ezt a videót!