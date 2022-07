Ingyen letölthető most az Epic Games Store-ról a Wonder Boy

Újabb hétvége, újabb ingyenes játékok az Epic Games Store-on, így ha szeretnénk, most ismét szabadon behúzhatunk magunknak rögtön két nagyszerű alkotást is, amelyek a maguk módján igazi különlegességnek tekinthetők.

Itt van rögtön a Wonder Boy: The Dragon's Trap , mely, a főszerepben egy olyan harcossal, aki saját problémájára keresi a gyógyírt, lévén egy átoknak köszönhetően félig emberként, félig gyíkszerű lényként teljesítheti a feladatokat.A hét másik ajándéka a Gladiators of the Black Pits Pack , ami eredetileg egy 100 dollár értékű csomag, most azonban totál ingyen van egy rövid ideig, de fontos, hogy előbb szükség van hozzá az alapjátékra ahhoz, hogy ez a pakk letölthető, élvezhetőlegyen.