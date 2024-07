A GOG is igyekszik rendszeres időközönként előállni egy-egy ingyenes játékkal a rajongók számára, így jó hír, hogy néhány órán át mindenki szabadon letöltheti magának a kérdéses digitális boltból a The First Templart

Sőt mi több, a GOG munkatársai rögtön a Special Editiont árusították ki, amihez egy extra DLC is jár, és bár manapság már nem egy drága játék, 10 euró körül szokott mozogni a digitális boltokban, azonban ennek ellenére ajánlott élni a lehetőséggel.A The First Templar ugyanis nem egy friss játék,, de mai szemmel sem csúnya és értékelhetetlen, éppen ellenkezőleg, sokan nem értik, miért nem készült még folytatása ennek a nagyszerű középkori kalandnak.