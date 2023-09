Ingyen letölthető most a Ghost Master a GOG-ról

Még el sem kezdődött az ősz, de máris óriási őszi vásár indult útnak a GOG-on, aminek apropójából természetesen ismét érkezett ingyen letölthető videojáték, méghozzá nem is akármilyen.

A szerencsés kiválasztott ezúttal a Strategy First által jegyzett Ghost Master lett, ami 2003-ból, avagy a videojátékos ötletek egyik fénykorából származik, ezáltal érdekes koncepciót vonultat fel, hiszen a lényege nem más, minthogy szellemeket irányítva a lehető legtöbb emberre megpróbáljuk ráhozni a frászt.Amennyiben szívesen kipróbálnád ezt a különleges élményt, a Ghost Master most teljesen ingyen beszerezhető a GOG kínálatából, de érdemes megnézni a platform aktuális őszi akcióját is, hiszen rengeteg nagyszerű ajánlatot találhatunk benne.