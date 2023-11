Ingyen letölthető lett a The Sims 4: My First Pet Stuff DLC

Egy nagyszerű ajánlattal állt elő az Electronic Arts és a Maxis csapata a The Sims 4 -hez, lévén ingyen letölthetővé tették hozzá az egyik legnépszerűbb DLC csomagot, amelyben saját kisállatot fogadhatunk örökbe.

A My First Pet Stuff DLC eredetileg 10 dollárba kerülne, azonban a kiadó nagylelkű ajánlatának köszönhetően mostPC-re ezt a bővítményt, ami rengeteg extra tartalmat kínál.Ebben a csomagban ugyanis kutyánk és cicánk is lehet majd, méghozzá rengeteg kapcsolódó kiegészítő, illetve berendezési tárgy társaságában, hogy egész otthonunkat a kisállatok igényeihez igazíthatssuk majd. Ha izgalmas lehet, csak irány a Steam