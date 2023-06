Ingyen letölthető holnap estig a Steamről a Field of Glory II

Szereted a történelmi stratégiákat? Amennyiben igen, akkor most érdemes lehet beizzítani a Steam fiókodat, hiszen a Valve digitális disztribúciójáról átmenetileg ingyen letölthető a műfajban nagyot alkotott Field of Flory II.

Bár a játék nem reformálta meg a maga műfaját, nem is vált belőle olyan halhatatlan klasszikus, mint például a Total War-sorozatból, ugyanakkor érdemes a beszerzésre, különösen abban a tekintetben, hogyA Field of Glory II egyébiránt az időszámításunk körüli időszakba repít vissza minket, és leginkább a körökre osztott csatározások kedvelőit örvendezteti meg, ha pedig te is közéjük tartoznál, akkor holnap estig bátran letöltheted magadnak a Steam kínálatából