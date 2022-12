Mivel nyakunkon a karácsony, a Good Old Games csapata úgy döntött, hogy itt az ideje elindítani az ilyenkor szokásos Winter Sale nevű eseményt, mely gyakorlatilag a disztribúció saját karácsonyi vására.

Ennek jóvoltából egészen elképesztő akciók társaságában szerezhetünk be nagyszerű játékokat - a The Witcher 3 GOTY például mindössze 10 euróért megy -, miközben egyfajta vásárlócsalogatónak bedobtak egy ingyen letölthető címet is.Ennek fényében aki szeretné, az, nincs más teendője, csak IDE kattintani, bejelentkezni a fiókjába - vagy regisztrálni egyet - és rákattintani az "Add to library" gombra.