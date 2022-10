Két igazi nagyágyút válogatott most be aktuális ingyenes játéknak az Epic Games Store, így akik az elmúlt hetekben egy kicsit húzták a szájukat, azok most garantáltan odáig lesznek majd az aktuális címekért.

Merthogy ingyen letölthető most a kérdéses digitális disztribúcióról örökbe a Fallout 3: Game of the Year Edition , ami az alapjáték mellett valamennyi kiegészítőt tartalmaz a legendás poszt-apokaliptikus szerepjátékhoz.Ez azonban még nem minden, hiszen a Bethesda műve mellett az Evoland Legendary Edition is ingyenessé vált, mert a retro szerepjátékok legszebb hagyományait igyekszik elénk tárni olyan monokróm csomagolásban, mintha egy Gameboy-ról érkezett darabbal lenne dolgunk.