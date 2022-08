Alaposan kitett magáért az Epic Games Store az aktuális heti ingyen játékával, révén nem kisebb cím került a középpontba, mint a legendás BioShock, sőt mi több, nemcsak az első epizódot, hanem az eddig megjelent összes részt behúzhatjuk egyben.

A BioShock: The Collection ugyanis(BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite), ráadásul mindegyiket megszépült formában, DLC csomagokkal kiegészítve, ha tehát szeretnénk súlyos ezreseket spórolni, akkor itt a tökéletes alkalom.Ha szeretnénk begyűjteni, csak látogassunk el a játék adatlapjára , majd ott belépést, illetve regisztrációt követően kattintsunk a GET gombra, kövessük az utasításokat és már tölthetjük is magunknak a trilógiát.