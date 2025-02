Ingyen kipróbálható a PGA TOUR 2K25

Akik szeretnék gyakorolni virtuális golftudásukat a legújabb szimulátorban, azok már megtehetik, ugyanis meglepetésszerűen megjelent a PGA TOUR 2K25 ingyenes demója Xbox Series X|S-re, PlayStation 5-re és PC-re.

A First Look elnevezésű demó tartalmazza a személyre szabási lehetőséget, így virtuális golfozónk megjelenését, hajstílusát, testalkatát, kiegészítőit. Sportolónkat ki is próbálhatjuk a The back nine és a WM Phoenix Open helyszíneken, az oktató anyagok pedig teljesen hozzáférhetők, akárcsak a február 28-án érkező teljes változatban.(2k fiókkal, ugyanarra a platformra) és akik előrendelik a Deluxe, vagy Legend Editiont, hét napos korai hozzáférést kapnak február 21-től kezdődően. Kapunk dobozos kiadást is PS5-re és Xbox Series X-re, ez a digitálissal egyidőben kerül a boltokba.

