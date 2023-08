Ingyen kalózos RPG-t osztogat most a GOG

Bár naptár szerint még nyár van, azonban a GOG máris elindította aktuális őszi vásárát, aminek részeként lehetőséget kapunk arra, hogy rengeteg nagyszerű címet beszerezzünk magunknak szemtelenül olcsón, sőt még annál is olcsóbban.

A GOG ugyanis szeretné bevonzani egy kicsit a vásárlókat, ennek apropójából pedig ingyen letölthető címet is hirdettek, így néhány óráig még szabadon beszerezhetjük magunknak a Hero of the Kingdom II című kalózos szerepjátékot, ami a Lonely Troops alkotásaként méltatlanul kevés figyelmet kapott.Bár a név alatt nem egy tripla-A kategóriás projektről van szó, azonban a húgunkat elrabló kalózok történetét feldolgozó szerepjáték így is kellemes kis szórakozás lehet így az utolsó nyári napokon, szóval csapjatok le rá mielőbb.