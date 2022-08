Ingyen játszható a hétvégén a Far Cry 6

Nagyszerű hírekkel tudunk szolgálni azok számára, akik nem próbálták még ki a Far Cry 6 -og, lévén a Ubisoft bejelentette, hogy a hétvégén mindenki teljesen szabadon belekóstolhat Giancarlo Esposito diktatúrájába.

Sőt, aki ügyes, az akár egy seggel végig is játszhatja az egész játékot, hiszen, méghozzá PC-n (Epic Games Store, Ubisoft Connect), valamint PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X/S-en egyaránt.Ha megtetszett a játék, a promóciós időszak alatt 60 százalékos kedvezménnyel lehet beszerezni, és további jó hír, hogy az Xbox Free Play Days részeként ugyanebben az időintervallumban a The Serpent Rogue és a Roguebook is ingyen kipróbálhatók, ha esetleg a Far Cry 6 már meglenne.

