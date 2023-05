Ingyen Fallout New Vegas-t kínál az Epic Games Store

Ismét egy igazi nagyágyút adogat most ingyen az Epic Games Store, lévén az előttünk álló napokban a Fallout New Vegas-t tudják majd letölteni maguknak a rajongók, méghozzá egy alaposan felturbózott változatban.

Az Epic Games Store ugyanis az Ultimate Edition verziót állította a középpontba, ami az alapjáték mellett az összes eddigi extra tartalmat felvonultatja majd, így a Dead Money, a Honest Hearts, az Old World Blues és a Lonesome Road DLC csomagok is megtalálhatók lesznek benne.Ha érdekel a lehetőség, a Fallout New Vegas egészen június 1-ig marad ingyen letölthető állapotban a kérdéses helyről, ha pedig a beszerzése mellett döntesz, 7090 forintot spórolhatsz meg a családi kasszából.