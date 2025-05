Ingyen DLC-vel jött PS4-re és PS5-re a TMNT: Splintered Fate

A Playstation Storeban szerezhetjük be a játék digitális példányát és ott találhatjuk meg az említett, így két hetünk van arra, hogy megszerezzük, mielőtt az árát felemelik.Aki inkább fizikai példányban szeretné, annak augusztus 26-ig kell várnia, de akkor megjön az összes konzolra lemezes formában deluxe és gyűjtői kiadásban is. A kooperatív játék utolsóként Xbox Series X/S-re és Xbox Onera jelenik meg június 24-én.

Miután a Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate tíz hónappal ezelőtt megjelent Switch-re, most eljött az ideje, hogy Playstation 4-re és 5-re is átköltözzön, ezzel együtt limitált ideig ingyenes gyűjthető be a Casey Jones & The Junkyard Jam DLC.