Bár nincs különösebb ünnep - ha csak az nem, hogy elindult a nyár -, mégis egy újabb ingyen letölthető játékot tudunk a figyelmetekbe ajánlani a mai napon, lévén a Good Old Games kínálatából is behúzhatunk magunknak egy nagyszerű alkotást.

Vélhetően a közelgő új Amnesia-játék miatt a készítők úgy döntöttek, hogy éppen itt lenne az ideje növelni egy kicsit a rajongótábort, és mivel lehetne a leginkább megtenni ezt, ha nem azzal, hogy ingyen letölthetővé tesznek egy korábbi részt a szériából.Ha szívesen lecsapnál rá, az Amnesia: A Machine For Pigs most átmenetileg elérhető ilyen formában a GOG-ról, így ha felkészültebben várnánk az Amnesia: The Bunker megjelenését, ennél jobb alkalmunk nem is lehetne rá.