Ilyen lenne egy posztapokaliptikus Sims 4

Ha a legjobb The Sims 4 építményekre gondolunk, általában gyönyörű házakat képzelünk el lenyűgöző kertekkel és gyönyörű belső terekkel, egy felhasználó azonban úgy döntött, hogy más megközelítést alkalmaz, ami inkább a Nier: Automatahoz és a Fallout 4-hez hasonlít.

A Mita Sims nevű felhasználó lenyűgöző szépséggel ragadja meg a hangulatot és lenyűgöző nézni, ahogy Mita az egészet összerakja egy felgyorsított videóban. Szinte varázslatos látni, hogyan kelnek életre a tervek, amikor egy ilyen szakértő építőt látunk, amint dolgozik.Ez az elhagyott The Sims 4 épület a, amelyekre a szokásos posztapokaliptikus kalandok során számítani lehet: törött padlók, omladozó falak és a még álló szerkezeteken szétszórt törmelékek. A természet elburjánzott körülötte, a repedezett falakon és a szabadon álló kereteken és alapokon át nő a fű és a cserje.Talán a leglenyűgözőbb az egészben, hogy ez az összeállítás nem használ semmilyen The Sims 4 CC-t, vagyis mindezt a játékban elérhető tárgyak felhasználásával készült, ahelyett, hogy a közösség által létrehozott egyéni tartalmakat használta volna. Érdekes lenne látni, hogyan működik ez egy sim család valódi otthonaként és szokatlan kiegészítője lenne bármely The Sims 4 kiadásnak.Ha valaki többet szeretne látni Mita Simstől, megteheti ezt a YouTube-csatornáján, vagy a Mitasims98 felhasználónevén keresztül az EA The Sims 4 galériájában, ahol rengeteg más építményt mutat be.

