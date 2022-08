Illaoi is játszható hős lesz a League of Legends verekedős játékában, a Project L-ben

A népszerű MOBA, a League of Legends hőseit összeeresztő oldalnézetes verekedős játék, a Project L egy friss videóban életjelet adott magáról, a játék készítője, a Riot Games elhintett pár infót a készülő programjáról.

A Riot Games egy friss blogbejegyzést és egy fejlesztői videót adott ki a Project L -ről, amiben megerősítették, hogy, aki szintén elérhető lesz a 2D-s verekedős játékban.A fejlesztők a blogpostban kicsit részletesebben kitértek arra, hogy a bejelentés óta, az elmúlt néhány hónapban mi is történt a Project L háza táján. Elmondásuk szerint eddig főleg a játékmeneten csiszoltak, a játékbeli mechanikákkal mostanra sikerült végezniük, a csapat nagy része elkezdett átállni a különböző bajnokok megtervezésére, valamint elkezdtek dolgozni a közösségi rendszereken és az e-sport részén is a játéknak.Továbbá bemutatták az új hős tervezési folyamatait, emellett Illaoi játékstílusából is kaptunk egy kis kóstolót, amiben fontos szerepet kapnak majd az ominózus szellemcsápok. Sajnos megjelenési dátummal még nem tudunk szolgálni, de az viszont egy jó hír, hogy a játék ingyenes lesz, előreláthatólag majd csak jövőre, 2023-ban fog érkezni.

