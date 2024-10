Ikonikus gonosztevőkkel bunyózhatunk a Terrordrome - Reign of the Legends-ben

Még 2018-ban a rajongók által készített Terrordrome: Rise of the Boogeymen mögött álló csapat a licencelt horror karakterek használatáról (a jogi problémák miatt) áttért a klasszikus szörnyek, városi legendák és mitológiai lények irányába.

Ez lett a Terrordrome - Reign of the Legends , amely most kilépett a korai hozzáférésből és a teljes változat a Steamen és az Epic Games Storeban megtalálható. Annak ellenére, hogy ez egy verekedős játék, próbáltak kis történetet varázsolni mögé, miszerint a rémtörténetről kiderülnek, hogy valósak.Mindezek a horrortörténetek a főszereplő, Alex Van Helsing szemszögéből elevenednek meg, aki Drakula legyőzésére vállalkozik.ugorhatunk bele: egyjátékos árkád mód, online PvP, tutorial, training, Online Quick-Play, osztott képernyő.

