Így tolja a Baldur's Gate 3-at Frodó és Samu

A Baldur's Gate 3 sikereinek megünneplésére két ismerős arc egy különleges kalandra indult, ugyanis a Larian Studios vezérigazgatója, Swen Vincke meghívta Elijah Woodot és Sean Astint, hogy próbálják ki a Baldur's Gate 3-at.

A két színész leginkább A Gyűrű Ura-trilógiában játszott ikonikus szerepeikről ismertek és most először fedezték fel Faerűnt. Egy elátkozott ereklye megszerzése után Frodó, vagyis Wood "késztetést" érzett arra, hogy egy "sötétebb" ösvényt járjon be, társai kárára.Elijah elmondása szerint nincs tapasztalata az RPG-k terén és a Baldur's Gate 3 játéka ésbenne a közös kalandozásról. Sean Astin "zseniálisnak" nevezte a címet és hozzátette: "Ki gondolta volna, hogy vannak más befejezések is, ha bemész a tűz barlangjába?!"

