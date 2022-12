Így teszi csinosabbá a ray tracing a GTA Online-t

Egy nagyobbacska frissítéssel gazdagodott a napokban a GTA Online , aminek keretein belül több olyan extra is érkezett a még mindig népszerű online akciójátékba, ami egy kicsikét szebbé vagy pofásabbá teszi a végeredményt.

Az 1.64-es frissítés ugyanis hozott néhány újdonságot, mint amilyen a Fidelity Mode, de a legtöbben alighanem a ray tracing módre vetették rá magukat, ami valójában csak egy köztes megoldás,- ezért is lett Ray-Tracing Performance a neve -, de így is meglepően kicsinosítja a GTA Online világát.Erről pedig most egy videót is meg tudunk mutatni nektek, mely közel két teljes percen keresztül prezentálja, hogy mire képes a kérdéses effekt, ami a látottak alapján minden közegben szépen megállja a helyét. Mutatjuk:

