Így szerezheted meg most magadnak ingyen a The Evil Within 2-t

Mindig is szeretted volna kipróbálni a legendás Resident Evil-sorozat alkotójának legújabb horrorját? Akkor itt az idő, hogy most teljesen ingyen beszerezd magadnak a Tango Gameworks által készített The Evil Within 2 -t.

Ehhez ráadásué most össze sem kell törnöd magad különösebben, hiszen Shinji Mikami alkotásáért csak annyit kell tennünk, hogy regisztráljunk egy Amazon Prime előfizetői fiókot , ami teljesen ingyenes és bérmentes, majd miután ez megtörtént, már csenget is a digitális postás a játék letöltőkódjával., tehát ezzel a hozzáféréssel is rendelkeznünk kell, de mivel ide is teljesen ingyen regisztrálhatjuk magunkat, ezért ennyi befektetést vagy áldozatot igencsak megérdemel egy ilyen játék.