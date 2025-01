Így működik a Hogwarts Legacy új mod-szerkesztője PC-n

Az Avalanche Software egy fantasztikus ingyenes frissítéssel jelentkezett a Hogwarts Legacy -hoz, ugyanis elindították a varázslós kalandhoz a hivatalos modtámogatást PC-n, ami által könnyebb lesz rajongói tartalmakat hozzáadni.

Bár a játékhoz PC-n mindig is elérhető volt a moddolás, a fejlesztők most hivatalos csatornákat nyitottak meg, hogy a mezei játékosok ne csak játszhassanak a modokkal, hanem sajátokat is készítsenek a többiek számára. Egy útmutatót is közzétettek, hogyan kell telepíteni és játszani a Hogwarts Legacy modokkal.Először is le kell tölteni a Mods Creator Kitet az Epic Games Store ból, a modokat a Curse Forge fogja kezelni és kiadni, és egy Warner Bros. Games fiókkal összekapcsolt Steam, vagy Epic Games Store fiókra is szükség lesz a hozzáféréshez.A legújabb frissítés is fontos (Build Version 1326194), majd a. Ha tetszik egy mod, csak kattints az installra, majd az Enable Mods fülön elkezdhetjük a mókát.

