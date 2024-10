Így frissítik PS5 Pro-ra az Alan Wake 2-t

Érkezik ugyanis a, ami 30fps-ben ugyan, de ray tracinggel kiegészítve futtatja majd a játékot, méghozzá 4K felbontásban, de ott lesz mellette ais, ahol ray tracing ugyan nem lesz, de 60fps-sel szaladgál majd Alan Wake a képernyőn, alacsonyabb render részletesség, ellenben szintén 4K kimeneti felbontás társaságában.Hogy mi a különbség a két mód között a gyakorlatban? A Remedy ezt is összefoglalta a rajongóknak két igencsak látványos mozgókép részeként, amelyeket az alábbiakban lehet megtekinteni, ha jobban megismernénk a PS5 Pro-s frissítéssel.

Az Alan Wake 2 is megkapja mondhatni kötelező PS5 Pro-frissítését, és mint kiderült, a Remedy rögtön két móddal is készül arra az esetre, ha szeretnénk a legjobbat kihozni a játékból, amire két opciónk is lesz.