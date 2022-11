Így csendültek fel élőben az A Plague Tale: Requiem zenéi

Elképesztő dolgot sikerült tető alá hoznia a Focus Home Interactive csapatának, miután ugyanis az Asobo Studio által fejlesztett A Plague Tale: Requiem öt kategóriában is jelölést szerzett a TGA 2022-n, valami különlegességgel akarták meglepni a rajongókat.

Így született meg az alábbi videón is látható élőzenei koncert, aminek részekéntgondoskodott arról, hogy élőben is megszólalhassanak a nagyszerű Olivier Deriviere zeneszerző csodás dallamai, aki olyan címeken dolgozott korábban, mint az Alone in the Dark, a Remember Me vagy a Vampyr.Hogy a koncertnek lesz-e ismétlése vagy folytatása, azt egyelőre nem tudjuk, de az alábbi videón mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy elejétől a végéig megtekinthesse a teljes előadást.

Nézd nagyban ezt a videót!