Ötletesen, élőszereplős formában rántotta le a leplet a Fire & Frost fejlesztőcsapata legújabb videojátékáról, méghozzá a tinyBuild fejlesztésében érkező Of Ash and Steel ről, amely egy vérbeli középkori RPG-nek ígérkezik.

Az alábbi videón, miközben alapos felvezetést kapunk a nagyszerű atmoszféráról, a gazdag történetről, de ígéretet arra is, hogy nagyszerű harcrendszer és szerepjátékos szál is lesz a végeredményben.Az Of Ash and Steel egyelőre csak PC-re lett beharangozva, méghozzá 2025-re esedékes megjelenési dátummal, de ebből akár még bármi lehet, akár egy következő Kingdom Come: Deliverance is többek között.

